Piazza Garibaldi: rapina una donna. Arrestato. Vasto: rintracciato in un hotel e sorpreso con la droga

129 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno udito delle urla e hanno visto una persona che inseguiva un uomo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato l’uomo accertando che, poco prima, aveva rubato il telefono cellulare di una donna ed aggredito la persona che aveva cercato di aiutarla.

Oumar Radwan, 37enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, mentre il telefono è stato riconsegnato alla proprietaria.

Nella stessa serata gli agenti, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Palermo presso un hotel dove hanno rintracciato Baciro Cande,

23enne della Guinea-Bissau, destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nel 2020 dalla Questura di Modena.

Il giovane è stato trovato in possesso di 40 euro e di un involucro contenente altri 15 piccoli involucri con 11 grammi circa di cocaina ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS