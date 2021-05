Italia, ecco la lista dei 28 convocati di Mancini per gli Europei

170 Visite

Il Ct ha ristretto la lista per il torneo che comincia l’11 giugno. Avrà ancora due giorni per scegliere i 26 definitivi che porterà agli Europei. La scelta finale è attesa entro la mezzanotte di martedì 1 giugno. Fuori Kean

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha convocato 28 azzurri per la seconda fase del raduno in preparazione dell’Europeo che inizierà l’11 giugno. Rispetto ai convocati per la prima fase in Sardegna, conclusa con l’amichevole vinta 7-0 su San Marino, Mancini ha rinunciato – tra gli altri – a Kean, Cragno e Lazzari. Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati nella finale di Champions League, si aggregheranno al gruppo nella giornata di martedì 1 giugno. Entro la mezzanotte di quel giorno, il ct ufficializzerà la lista definitiva dei 26 Azzurri convocati per il Campionato Europeo.