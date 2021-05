Il Comune di Napoli ai “piedi di Pilato”, Dema (forse) lascia ad agosto

Forse una provocazione? Forse una bugia, oppure una volontà concreta di lasciare la guida del municipio? Chi lo conosce è pronto a scommettere che il sindaco Luigi de Magistris «non lascerà mai Napoli prima che finisca il mandato». Insomma, l’ex pm tra la candidatura in Calabria alla presidenza della Regione e quella di Alessandra Clemente come suo successore a Palazzo San Giacomo, è al centro del dibattito politico non solo a Napoli, comune finito nel crac per il quale in tanti chiedono misure speciali.