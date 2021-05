Secondigliano: tentano di rubare in un garage, arrestati

51 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Secondigliano e San Carlo Arena, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Secondigliano per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, una volta arrivati nel cortile di uno stabile, hanno sorpreso e bloccato due persone con il volto travisato che stavano armeggiando davanti alla saracinesca di un box; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, nei pressi del garage, diversi arnesi atti allo scasso.

Gennaro Caputo e Giuseppe Sorgente, napoletani di 41 e 45 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.













