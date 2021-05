Vigili del Fuoco Giugliano, il 24 maggio inaugurazione della sede di Lago Patria

Sarà una giornata all’insegna dei Vigili del Fuoco quella di lunedì 24 maggio. Gli appuntamenti iniziano alle ore 11:00 con la visita al Parco Ammaturo presso il bene confiscato che diventerà la sede definitiva del 19° distaccamento dei Vigili del Fuoco di Giugliano in Campania.

Alle 12:00 presso il Centro Remiero di Lago Patria in Via Terra d’Attico n° 1 vi sarà l’inaugurazione della sede provvisoria.

Interverranno per l’occasione: il Direttore Regionale VVF Marco Ghimenti, il Comandante VVF di Napoli Ennio Aquilino, i Direttori centrali del Corpo Guido Parisi e Silvano Barberi, il Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, Capo del Corpo Nazionale dei VVF Fabio Dattilo, Prefetto di Napoli Marco Valentini, il Capo Dipartimento dei VVF Laura Lega, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia, il deputato M5S Salvatore Micillo.

“Il 24 maggio sarà una giornata storica per la città di Giugliano”. Cosi il deputato del MoVimento 5 Stelle Salvatore Micillo.

“Un intero comparto dello Stato – prosegue – dal Sottosegretario di Stato all’Interno al Comandante dei VVF di Napoli, passando per il Capo Dipartimento VVF e per il Capo del Corpo Nazionale, sarà presente a Lago Patria per ufficializzare l’apertura del presidio dei Vigili del Fuoco che farà da preludio alla sede definitiva del Distaccamento di Giugliano”.

“Ancora una volta – aggiunge Micillo – lo Stato fa sentire chiaramente tutta la sua attenzione verso questo territorio che per anni ne ha avvertito solo la mancanza. Il 24 maggio sancisce definitivamente l’inversione attraverso l’inaugurazione di tale importante presidio di legalità a tutela del territorio e della salute dei cittadini e dell’ambiente. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto talmente tanto nel mio sogno da poterlo realizzare”.