Marano, perizie in corso nella strada della rapina finita nel sangue. In azione i consulenti della Procura

E’ stata interdetta al traffico via Antica Consolare Campana, nel comune di Marano, per consentire ai consulenti tecnici della Procura Napoli nord di eseguire alcuni rilievi e perizie nel luogo in cui, circa due mesi fa, persero la vita i due rapinatori di Sant’Antimo, Ciro Chirollo e Domenico Romano, della cui morte è accusato il 26 enne di Marano Giuseppe Greco, attualmente detenuto. Sul luogo delle perizie gli agenti della polizia municipale.













