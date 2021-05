Sartù, il Sorriso è servito – Sette grandi autori della comicità napoletana in un nuovo programma tv

120 Visite

Il Think tank della comicità napoletana si rimette in moto. Tutti attorno a un tavolo sette big del teatro, del cinema e della tv partenopea: Marco Lanzuise, Peppe Laudato, Stefano Sarcinelli, Simone Schettino, Rosario Toscano, Salvatore Turco, Rosario Verde. Cui aggiungere la verve di Lisa Fusco, Rosaria Miele, Lello Musella, Rosalia Porcaro, per un programma sul quale il gruppo di autori e attori comici messo insieme dalla produzione di Max Adv sta cominciando a lavorare. Obiettivo l’autunno quando si alzerà la cloche di “Sartù, il Sorriso è servito”, il primo programma televisivo fatto da comici stellati che alterneranno le loro gag gourmet a piatti della tradizione napoletana. Si riderà di come è stata preparata una pasta e patate, si farà ironia sulla genovese, sulla pizza e sulla pasta e cavoli prendendo in giro lo chef, il maitre, il cameriere, il sommelier, tutta l’allegra brigata che forma una cucina così come gli avventori di un ristorante che si prenderanno di mira in un fuoco di fila di battute ed esilaranti freddure comiche. Nessuno scampo. Nessuno escluso.

Dodici le puntate previste di quaranta minuti l’una che andranno in tv sulle principali emittenti campane e sul web. Il settebello di autori si arricchirà preso di new entry perché in cucina gli ingredienti non bastano mai, così come il sorriso non ha mai fine. Sarà anche un modo di presentare pietanze della tradizione napoletana con veri chef che ne illustreranno le caratteristiche ad avventori pronti a regalare una battuta.

“Stiamo realizzando un programma esplosivo e profumato di sorriso – racconta il produttore Max Triassi – con tanti autori e attori comici napoletani che come gli ingredienti di un piatto gourmet ben si sposano e si completano regalando quella forza prorompente che solo la comicità napoletana sa proporre. E così tra una gag e l’altra ecco i profumi della tradizione; tra la mozzarella e il basilico una battuta fulminante del cameriere, tra la parmigiana e il sartù, un cuoco che irromperà sulla scena della sala. Un programma che farà ridere tutti come è nella nostra tradizione di ritrovarsi a tavola ma allo stesso tempo di fare convivialità con tutti i protagonisti della brigata di una cucina e di un ristorante”

“Sartù, il Sorriso è servito”, è la nuova produzione di Massimiliano Triassi che pesca nel cabaret napoletano. Nel portafoglio della Max ADV programmi che hanno fatto la storia del genere come “I sovrani”, “Ultimo stadio”, “Barche in onda”, “À ricetta”, “Sasamen”, “Musicaly game show”, Web serie magiche emozioni (caffè borbone)”, “#Approdiche?. Ma anche “Dodici repliche”, l’opera prima di Gianfranco Gallo girata a Napoli. Ora l’ultima avventura per unire cucina e sorriso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS