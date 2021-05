Napoli, internet point: sequestrato il locale e titolare arrestato per droga

166 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a Carbonara hanno notato un viavai di persone presso un internet point.

I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato la presenza del titolare dell’esercizio commerciale ed hanno effettuato un controllo rinvenendo sette telefonini, documenti contraffatti, numerosi involucri con circa 22 grammi di eroina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 3205 euro; inoltre, hanno accertato la presenza di un’altra persona la quale ha dichiarato di abitare all’interno del locale.

Infine, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno appurato che il contatore era stato allacciato abusivamente alla rete pubblica.

Mohammad Farooq Aleemzai, 44enne afgano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato insieme a J.M., 29enne pakistano con precedenti di polizia, per ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e furto aggravato di energia elettrica; infine, il locale è stato sottoposto a sequestro.

Mercato: spaccia droga dalla finestra. Denunciata

Nello stesso pomeriggio gli agenti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Giovanni Tappia hanno notato una donna affacciata dalla finestra di un’abitazione che ha consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti 4,2 grammi circa di marijuana e di 10 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della spacciatrice dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 330 euro.

F.B., 50enne napoletana già sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata denunciata per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.













