Verde pubblico a Marano, i timori di cinque operai: “Vogliono buttarci in mezzo a una strada? Perché la ditta Tekra fa il nostro lavoro?”

Il grido d’allarme è lanciato ancora una volta dai cinque operai della ditta del verde pubblico di Marano. Cinque lavoratori che da anni, alternandosi con varie imprese, lavorano sul territorio maranese non disdegnando impegni e sacrifici. Il loro timore, suffragato dalle recenti vicissitudini legate all’appalto, è che qualcuno stia preparando il terreno per la loro uscita di scena. “Fino a poco tempo fa – spiegano – ci rassicuravano sul nostro futuro, ora invece stiamo notando che l’azienda che si occupa dell’igiene urbana, della raccolta rifiuti, sta eseguendo interventi solitamente di nostra competenza”. Cosa sta accadendo?, si chiedono con insistenza gli operai, entrati in servizio di recente dopo una lunga querelle sull’affidamento dell’appalto del verde pubblico. “La ditta per l’igiene urbana ha il compito di lavorare sui cigli stradali e invece, da qualche tempo, si occupa anche di aiuole e altri tratti di strada su cui siamo sempre intervenuti noi. C’è una strategia per liberarsi di noi? La ditta Tekra può effettivamente eseguire tali tipi di intervento?”. La risposta a questi lavoratori la diano gli amministratori comunali. Sul futuro lavorativo delle persone non si scherza. Si faccia finalmente chiarezza.













