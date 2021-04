Gattuso alla Juve? L’ultima ipotesi di Tuttosport

124 Visite

Gattuso alla Juve? Per la prossima stagione, secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, l’idea non sarebbe peregrina. Il quotidiano torinese scrive: “Nonostante il trionfo in Coppa Italia della scorsa stagione e la grande rimonta attuale, a giugno le strade dell’allenatore calabrese e del Napoli si divideranno. Al momento Gattuso è considerata un’idea, ma non è l’unica.

Gattuso è arrivato in alto dopo una lunga gavetta e le sue squadre, oltre a rispecchiare il suo carattere, giocano un calcio di qualità. Non a caso già diversi club esteri hanno chiesto informazioni a Jorge Mendes , manager di Cristiano Ronaldo e agente vicino anche all’ex centrocampista del Milan e dell’Italia campione del mondo nel 2006″.













