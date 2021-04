Torre Annunziata: domani i funerali di Maurizio Cerrato, sarà lutto cittadino

73 Visite

Domenica 25 aprile, alle ore 15,30, verranno celebrati, presso la Chiesa dello Spirito Santo di corso Vittorio Emanuele III, i funerali di Maurizio Cerrato, barbaramente assassinato la sera di lunedì 19 aprile. Per quel giorno il sindaco Ascione ha proclamato il lutto cittadino e ha chiesto la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre.

Interpretando il sentimento dell’intera comunità e in segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del nostro concittadino, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, domenica 25 aprile, quando Torre Annunziata darà l’ultimo saluto a Vincenzo Ascione, il 61enne ucciso pochi giorni fa per parcheggio conteso. Si invita l’intera popolazione, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni, ad esprimere, in concomitanza con il rito funebre, la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto.













