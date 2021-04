Covid Marano: dati aggiornati al 22 aprile, ma i cittadini chiedono uno schema più chiaro

460 Visite

Riportiamo gli aggiornamenti sui dati Covid inerenti all’ultimo bollettino pubblicato sul canale di informazione della Polizia Municipale del Comune di Marano. I dati si riferiscono al 22 aprile 2021. Positivi: 16; guariti: 28; tamponi effettuati: 207. Vaccinazioni totali: 167, prima dose: 129, seconda dose: 038. A tal proposito, tanti i cittadini che scrivono in redazione per chiedere chiarezza sui dati. In particolare, chiedono all’amministrazione comunale uno schema più chiaro. “I soliti numeri al lotto per non farci conoscere la situazione reale”, scrive una lettrice. Un altro lettore prosegue sulla stessa linea: “Non capisco“. E ancora: “Vogliamo uno schema chiaro e sapere a tutt’oggi quanti positivi ci sono a Marano! E’ troppo difficile?”. Seguiranno aggiornamenti.













