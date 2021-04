Passeggiata in costiera, per sfuggire ai controlli si danno alla fuga sull’autostrada: fermati dalla stradale

187 Visite

Ieri gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, alle dipendenze della Sezione Polizia Stradale di Napoli, hanno intercettato sulla SS. 145, nel tratto compreso tra Vico Equense e Castellammare di Stabia all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano, un’autovettura con quattro persone a bordo inseguita da una pattuglia della Polizia Locale di Vico Equense.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose nonostante i tentativi degli operatori di bloccare l’auto per evitare ulteriori situazioni di pericolo.

L’inseguimento è proseguito anche in autostrada dove, all’altezza della Barriera della A/3 di Castellammare di Stabia, il conducente ha utilizzato la pista Telepass in direzione Napoli fino a quando, giunti all’altezza dello svincolo di Torre Annunziata, con una manovra improvvisa ha tentato di far perdere le proprie tracce rallentando bruscamente ed imboccando l’uscita.

La fuga è proseguita lungo la SS. 18 in direzione di Torre del Greco dove l’autovettura, dopo aver impattato contro un’auto in sosta, è stata finalmente bloccata.

Gli agenti hanno accertato che i quattro, vicani tra i 20 e 17 anni, si erano allontanati dal loro comune di residenza per una passeggiata in costiera e che il conducente era privo di patente di guida, poiché mai conseguita.

Per tale motivo, l’autista è stato sanzionato per guida senza patente e i quattro sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS