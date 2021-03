Morte del piccolo Leonardo, condannati all’ergastolo i genitori

459 Visite

Gaia Russo, 23 anni, e il compagno dell’epoca, Nicola Musi, 24 anni, sono stati condannati all’ergastolo per i maltrattamenti e l’omicidio, nel maggio 2019 a Novara, del figlio di lei, Leonardo, che aveva venti mesi appena. La Corte d’assise ha accolto la richiesta della pm Silvia Baglivo. Accertati i fatti: a provocare la morte del bambino fu un violento colpo all’addome, scagliato da Musi, con conseguente emorragia al fegato, che portò al decesso in meno di mezzora; la madre, invece, non avrebbe fatto nulla per impedire l’omicidio ed è stata quindi considerata ugualmente responsabile.













