Liceo Vico e occupazione, arriva la sospensione per tre studenti

Punizione esemplare per tre studenti del liceo Vico: la sanzione disciplinare è di dieci giorni. A due settimane dal Consiglio d’Istituto, come riporta Il Mattino, ieri sono arrivati i provvedimenti nei confronti di Beatrice, Luca e Gabriele, rei secondo la dirigenza di numerose infrazioni durante l’occupazione della scuola avvenuta dal 27 al 29 gennaio. Sebbene il pericolo di una sospensione di 30 giorni, che gli avrebbe procurato il cinque in condotta con conseguente bocciatura, sia stato evitato.