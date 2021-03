Beni confiscati, due terreni e un lastrico solare affidati al Comune di Marano

644 Visite

Due terreni e un lastrico solare ubicati in via Soffritto, nella zona collinare di Marano. Pertinenze di beni (immobili) già assegnati al Comune di Marano tra il 2018 e il 2020. L’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati ha formalizzato la proposta di cessione all’ente cittadino, che nei giorni scorsi ha accettato mediante una delibera di giunta. Marano ha a disposizione un’infinità di case e terreni sottratti ai clan: da via Marano-Quarto a via Recca, da via Soffritto a via Marano-Pianura, da via San Rocco a via Del Mare e traverse adiacenti. Poche ville e case sono state effettivamente assegnate alle associazioni del terzo settore e riutilizzate per i fini sociali. La maggior parte dei beni resta inutilizzata e in pessime condizioni strutturali. I casi più eclatanti? La villa di via San Tommaso (nella foto), l’asilo nido mai sorto in piazzale Dalla Chiesa, le ville Simeoli di via Marano-Quarto, l’appartamento appartenuto a Del Core in via Recca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS