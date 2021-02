Napoli, agguato a Piscinola: 34enne colpito da tre proiettili, è in ospedale

295 Visite

Ore 18.30 circa, è giunto presso Ospedale Cardarelli Bernardo Torino, 34enne già noto, con 3 ferite d’arma da fuoco ad entrambe le braccia. Non è in gravi condizioni. Ai carabinieri del nucleo operativo del Vomero ha raccontato di essere staro affiancato da due soggetti a bordo di un motociclo in corso Marianella 68. Dopo un tentativo di rapina del suo orologio gli avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco. Sul luogo è stata rinvenuta l’auto della vittima con 3 fori nella fiancata. A terra 5 bossoli (calibro da definire) Indagini a cura della compagnia vomero e rilievi del nucleo investigativo di Napoli.













