Roberto Speranza, un ministero (importante) con l’appoggio di soli 4 senatori

Il paradosso dei paradossi, oggi, non è tanto la sua conferma: Draghi voleva continuità nella lotta alla pandemia e il suo nome gode delle grazie del Colle. Ma il fatto che nell’applicazione alla lettera del manuale Cencelli, LeU si trova in mano uno dei dicasteri più importanti senza essere decisivo nei numeri. Se i voti si pesano, qui siamo vicini al quintale. Per dire: il M5S ha ottenuto 1 ministro ogni 70 parlamentari, la Lega uno ogni 64, il Pd ogni 42, Fi e Iv uno ogni 46. LeU addirittura uno ogni 18, e pure con portafoglio: un record assoluto.