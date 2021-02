Derubata in ospedale, il ladro ci ripensa e restituisce i gioielli

167 Visite

Lo scorso 22 dicembre, mentre si trovava ricoverata in ospedale, la signora Lucia Pinotti, 89enne di Suzzara (Mantova), era stata derubata di un girocollo e di un anello. Da quel giorno le era rimasta l’amarezza per quanto accaduto e il pensiero di aver perso quei gioielli che, al di là del valore economico (circa 2.500 euro), rappresentavano un grande valore affettivo.

Il giorno di San Valentino i carabinieri della stazione di Suzzara hanno chiamato a casa sua per comunicarle che avevano ritrovato i suoi preziosi: qualcuno li aveva inviati in caserma, con tanto di raccomandata, come racconta La Gazzetta di Mantova. I militari hanno ricevuto il pacco, indirizzato al maresciallo Giancarlo Baglivo, lo stesso che aveva avviato le indagini sul furto mentre a sua volta l’ospedale di Suzzara aveva avviato un’indagine interna.

Una volta aperto, con le dovute cautele, i carabinieri hanno scoperto che all’interno, avvolti in uno strato di pluriball antiurto e all’interno di un doppio involucro per proteggerli, c’erano i gioielli della signora Pinotti: puliti e lucidati a dovere, per non lasciare eventuali impronte. Il pacco risulta spedito da Mantova ma nome e cognome presenti sulla raccomandata sono risultati inesistenti.













