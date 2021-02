Draghi, oggi al Senato per la fiducia

66 Visite

Il presidente del Consiglio parlerà al Senato alle 10 (il voto è previsto in serata, dalle 22, mentre domani sarà la volta della Camera) per incassare quella che si annuncia come la fiducia più ampia della storia della Repubblica. E a sostegno dell’esecutivo si muovono i leader politici.

Nel suo discorso programmatico che, secondo quanto riferiscono alcune fonti, punterà al 2023, Draghi chiederà unità, fiducia e coesione e traccerà la rotta dell’azione di governo su alcuni punti fermi: accelerare il piano vaccinale anche per fronteggiare le nuove varianti del Covid, affrontare con misure immediate ma anche strutturali l’emergenza economica e sociale, usare al meglio le risorse del Recovery Fund seguendo le linee segnate da Bruxelles su digitale e ambiente.

E ancora varare le tre riforme chieste dall’Europa, fisco, Pubblica amministrazione e giustizia civile. Tutto all’interno di una cornice atlantica e europeista come fondamento della collocazione italiana nel mondo.

Il presidente del Consiglio che ha quasi completato la squadra dei collaboratori più stretti, affronterà a breve la partita dei vice ministri e dei sottosegretari. Il Pd punta ad averne 7 e 5 saranno donne (tra gli uomini dovrebbero essere confermati Mauri e Misiani), anche per i 5 stelle dovrebbero esserci una decina di posti (stanno lavorando i presidenti di commissione per stilare un elenco), 2 per Italia viva (possibile Rosato di Iv al Viminale dove ambisce ad avere un proprio esponente anche Matteo Salvini).













