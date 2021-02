Vaccini, il personale scolastico campano è scettico su AstraZeneca: in pochi finora si sono prenotati

Il personale scolastico, almeno una buona parte, sembrerebbe essere scettico e così, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, procede molto lentamente l’adesione alla campagna di vaccinazione. Dopo gli ultra ottantenni tocca ora ai docenti e al personale ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) degli istituti di ogni ordine e grado prenotarsi. L’adesione è volontaria ma in quattro giorni, da quando è scattato il semaforo verde nelle scuole, sono poco più di 5mila i candidati che hanno segnalato ai dirigenti scolastici l’intenzione di farlo, mentre nello stesso lasso di tempo gli anziani, pur a fronte della scarsa dimestichezza con i mezzi informatici, sono arrivati rapidamente a un numero di prenotazioni circa 5 volte più elevato.

La timida risposta di questo settore pare trovare radici nelle diffidenze espresse da molti docenti nei confronti del vaccino Astra Zeneca di cui sono però disponibili in Campania già oltre 100 mila dosi, inizialmente indicato per gli under 55 enni e poi elevato a 65.