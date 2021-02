NAPOLI: 54 sanzioni covid. 3 stranieri a Napoli per Erasmus multati perché in strada di notte

128 Visite

Continua l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel controllo del territorio e nella verifica del rispetto della normativa anti-contagio.

Nella giornata di ieri sono 54 le sanzioni complessivamente contestate in città. Molte di queste a persone che non indossavano la mascherina. Tra le violazioni al coprifuoco quella commessa da 3 studenti stranieri, in città per il progetto “Erasmus”.

I carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa. Musica ad alto volume proveniva da un seminterrato di Via Gasparrini, era in corso verosimilmente una festa. Quando i militari sono arrivati sul posto – erano le ore 2 circa – un gruppo di ragazzi si è dileguato. A rimanere in strada 2 ventenni spagnoli e una ragazza belga.

Non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada oltre l’orario consentito e sono stati multati. I controlli continueranno ogni giorno.













