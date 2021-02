Abusi edilizi e sgomberi a Marano, ancora una proroga alla Vallesana Metalli. Visconti firma nuova ordinanza

341 Visite

Ancora una proroga, la seconda nell’arco di pochi mesi, concessa dal sindaco Visconti – con apposita ordinanza – alla Vallesana Metalli. L’azienda da molti anni occupa un capannone in via Falcone – come rilevato dalla polizia municipale – costruito senza alcun titolo autorizzativo e per giunta sorto sui terreni del comune di Napoli. Lo sgombero, intimato mesi fa, è stato sospeso la prima volta da Visconti nel mese di dicembre (a seguito di richiesta del titolare dell’azienda) e ora nuovamente, e sempre su richiesta della Vallesana Metalli, per la seconda volta. Lo sgombero doveva essere ultimato entro il 9 febbraio. Nell’ordinanza si fa riferimento a ragioni di carattere pandemico e di carattere metereologico. La commissione d’accesso, che sta ultimando il proprio lavoro di indagine sul Comune, ne sarà sicuramente “felice”..













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS