Mugnano, task force sulla scuola. Sarnataro: “Pochi casi di Covid, si continua in presenza”

Questa mattina al Comune si è riunito il Coc e la Task Force per l’emergenza. Ecco cosa abbiamo deciso: Scuole. Abbiamo analizzato il report sui casi di Covid nelle scuole confrontando i dati dell’ASL e dei dirigenti scolastici. Al momento nelle scuole il numero totale dei casi si conta sulle dita di una mano, pertanto si continua con la didattica in presenza. Sono state inoltre adottate tutte le procedure di sicurezza e sanificazioni. Valuteremo costantemente la situazione per prendere decisioni tempestive giorno per giorno. A breve inoltre dovrebbe partire anche la campagna vaccinale per il personale docente inferiore ai 55 anni con AstraZeneca. Il sindaco e l’assessore al ramo si confronteranno con i dirigenti scolastici per capire le difficoltà in merito alla rete internet, per quegli studenti che avendo persone fragili in famiglia sono autorizzati a continuare la Dad. Per il liceo, che svolge la Dad, il confronto sarà con la dirigente scolastica poiché è la Città Metropolitana ad essere proprietaria della struttura. Per la giornata di domani, Carnevale, vigili urbani e carabinieri faranno diversi controlli, soprattutto nei luoghi dove ci sono maggiori assembramenti di giovani. Bonus alimentare, terzo riparto. Le domande sono ancora in lavorazione, tra domani e dopo domani uscirà la graduatoria. Si procederà poi con un ulteriore quarto riparto. Per gli abbonamenti gratuiti agli studenti al trasporto pubblico locale, la data di scadenza è prorogata al 1 marzo. Diffondete questa importante possibilità. Così il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.