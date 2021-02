565 Visite

Licola, auto abbandonata in acqua all’altezza della foce dell’alveo dei Camaldoli, Borrelli (Europa Verde): “Immagine devastante ma purtroppo non inusuale. Serve coordinamento tra enti per controllo alvei e canali”

“Il video di un’automobile nel bel mezzo del mare di Licola, all’altezza della foce dell’alveo dei Camaldoli, che sta impazzando sui social è un’immagine devastante per il litorale e, purtroppo, non inusuale. Già in precedenza, nello stesso tratto marino, sono state ritrovate carcasse di auto e scooter, ma anche di animali e diversi tipi di rifiuti trascinati a valle dalla forza dell’acqua in presenza di fenomeni piovosi consistenti. Bisogna avviare al più presto un coordinamento tra enti locali, in particolare di tutti i comuni interessati dalla gestione di alvei e canali, per procedere ad azioni mirate di controllo e bonifiche periodiche per evitare che tutti questi rifiuti e i liquami arrivino fino al mare deturpando una delle risorse più preziose, se non la più preziosa, per la nostra regione”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video da cittadini indignati.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/409838730114693

