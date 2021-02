New Jersey e Chicago: “Siamo la capitale della pizza”. Napoli insorge su Twitter

110 Visite

Tutto è partito da un tweet del profilo ufficiale della città di Chicago: “Fieri di essere la Capitale della pizza nel mondo”. A fargli eco un altro cinguettio, questa volta dall’account dello Stato del New Jersey: “New Jersey Pizza Capital of the World”. Due dichiarazioni ufficiali che hanno fatto storcere il naso a parecchi nel corso del “National Pizza Day”, ricorrenza che omaggia uno dei cibi più amati del mondo e negli Stati Uniti cade il 9 febbraio.













