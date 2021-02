Il maxi sequestro di droga a Marano: ecco dove è stata rinvenuta. Erano in tre box. A via Corree di sopra il quantitativo più grosso

217 Visite

Uno dei quantitativi di droga più ingenti sequestrati in città negli ultimi tempi: 85 chili di hashish, marijuana e cocaina, quasi tutta griffata El Chapo o Ferrari. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli lo hanno sequestrato all’interno di tre box auto, ubicati in via Corree di Sopra, in via Marano-Pianura e nel territorio di Varcaturo. Uno dei due arrestati ha cercato di disfarsi delle chiavi, lanciandole dalla finestra della propria abitazione, ma i militari – accortisi di quanto stesse accadendo – sono riusciti a recuperarle. L’uomo, messo alle strette dai carabinieri, ha poi rivelato anche il luogo in cui era ubicato un altro box (a Varcaturo) dove era stato occultato un altro ingente quantitativo di stupefacenti. In via Corree di Sopra, pochi giorni fa, erano stati fermati, a tarda sera, alcuni giovani dai carabinieri della locale Compagnia: uno di loro era un pregiudicato. Erano fermi in auto, furono perquisiti e condotti in caserma. Non si esclude fossero in contatto con qualche corriere che opera o operava proprio in via Corree di Sopra.













