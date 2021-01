Ercolano: È ai domiciliari e vende droga. Carabinieri arrestano il pusher e suo fratello

54 Visite

A Ercolano questa notte i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio il 23enne Emanuele Del Mastro, già noto alle ffoo e suo fratello Alessandro, 18enne.

I Carabinieri- durante uno dei tanti servizi notturni – si stavano per avvicinare all’abitazione del 23enne per accertarsi della sua presenza visto che era sottoposto agli arresti domiciliari.

I carabinieri hanno notato – nei pressi dell’abitazione di del mastro – 2 persone e le hanno controllate. Perquisite, sono state trovate in possesso di 2 stecche di hashish e per questo motivo sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di droga.

Era molto probabile che i 2 appena controllati fossero clienti del 23enne e, pertanto, è scattata la perquisizione domiciliare.

Hanno visto i Carabinieri davanti la propria porta d’ingresso ed hanno tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma giù c’erano altri militari “spettatori” della scena.

Rinvenute e sequestrate 24 dosi di marijuana oltre a vario materiale per il confezionamento.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio













