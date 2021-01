Portogallo, De Sousa riconfermato presidente della Repubblica

91 Visite

Marcelo Rebelo de Sousa vince le elezioni presidenziali in Portogallo con il 61,5% dei consensi e come era ampiamente previsto si conferma per un secondo mandato.

Più sorprendente il dato dell’astensione, con il 60% degli aventi diritto che ha disertato le consultazioni che si tengono in piena pandemia. I leader politici hanno affermato che quando la pandemia ha cominciato a peggiorare non c’era più tempo sufficiente per cambiare la Costituzione portoghese per consentire il rinvio delle elezioni.













