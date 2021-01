Il pressing su Conte per salvare il governo: “O tu o Bonafede, non puoi avere tutto”

193 Visite

Il pressing su Conte prosegue, soprattutto dietro le quinte. Ma da ieri anche pubblicamente: il Pd chiede, infatti, al premier di dare un «segnale politico» prima di mercoledì o di giovedì, quando si voterà probabilmente al Senato la relazione sullo stato della giustizia. «Sarà un passaggio molto difficile», ha spiegato Orlando, serve «una iniziativa politica del governo e del ministro Bonafede per dare il segnale di un fatto nuovo senza il quale si rischia di andare a sbattere». Ma quale segnale? Sono molti a ritenere che per salvare il governo, Conte debba fare una scelta: o sacrificare Bonafede, accontentando così i renziani, o presentando le sue dimissioni a Mattarella nella speranza di riottenere il mandato esplorativo. Quale che sia il segnale, ad ogni modo, il messaggio del Pd a Conte è chiaro: va evitato l’azzardo in Aula. La scorsa settimana, il governo ce l’ha fatta per il rotto della cuffia. Adesso rischia di non essere così. O si trovano i responsabili, o meglio guidare il percorso della crisi senza incorrere in ulteriori rischi.













