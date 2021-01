Per Renzi “l’operazione responsabili è fallita”. Il leader di Italia Viva rilancia il dialogo con la maggioranza

159 Visite

Per Matteo Renzi “l’operazione responsabili è fallita”. Quando parla con il suo cerchio più stretto ne è convinto: la maggioranza seguendo Giuseppe Conte si è cacciata in un vicolo cieco, i costruttori che possano sostituire Italia viva se ci fossero stati si sarebbero palesati, e invece i pontieri del governo continuano a inseguire fantasmi. Nelle valutazioni del leader di Italia viva l’indagine che ha investito il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa ha complicato in modo irrimediabile un’operazione già complessa, e cresce con il passare delle ore la convinzione che Pd, M5s e Leu abbiano una sola via d’uscita dal cul de sac: rimettersi seduti al tavolo con Iv.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS