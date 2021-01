Procida capitale della cultura 2022, le reazioni della politica regionale

109 Visite

M5S, Saiello: “Procida Capitale della Cultura 2022 il mio risultato più grande”

La soddisfazione del consigliere regionale che ha promosso iniziative e fatto approvare una risoluzione per il conseguimento del risultato: “Gli occhi del Paese e del mondo saranno puntati sulle bellezze della Campania”

“La proclamazione di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 è uno dei più grandi risultati che ho ottenuto da quando siedo tra i banchi del Consiglio regionale. Una battaglia per la quale mi sono speso personalmente fin dal primo giorno, lavorando gomito a gomito con il sindaco e la giunta comunale di Procida, riuscendo a coinvolgere tutte le forze politiche e facendomi promotore di una risoluzione approvata all’unanimità, che ha impegnato la Regione Campania a mettere in campo ogni sforzo e iniziativa utili per il conseguimento di questo risultato straordinario. Sono fiero di aver contribuito a rendere una delle più belle isole del nostro Paese protagonista di un evento che riporterà l’arte, la cultura, la storia e le bellezze paesaggistiche della Campania sotto i riflettori a livello nazionale e internazionale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Ora è il momento di impegnarci perché questo evento si tramuti in un successo che possa riverberarsi su tutto il territorio regionale. Dobbiamo far rete con Comuni e associazioni, istituendo percorsi fatti di tappe ed eventi tra siti e luoghi storici della Campania che saranno idealmente e fisicamente uniti all’isola di Procida. Il risultato di oggi è solo la prima tappa. Abbiamo un’opportunità enorme in un momento delicato della nostra storia e dobbiamo sfruttarla al massimo, anche per risollevare il mondo dell’arte e della cultura regionale, colpiti duramente dalla crisi pandemica. La Campania è terra di cultura e ora abbiamo l’occasione per restituirle il posto che merita”.

PELUSO (FDI) PROCIDA CAPITALE CULTURA 2022, IMMENSA SODDISFAZIONE

Napoli, 18 gennaio 2021 – “Immensa soddisfazione per la proclamazione di Procida Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2022, una vittoria che riempie di orgoglio e che, nuovamente, valorizza un territorio del Sud e particolarmente un’isola del Golfo di Napoli, sancendo il primato del Meridione per la storia, la cultura e le bellezze naturali, che costituiscono un patrimonio prezioso per l’Italia”.

E’ quanto afferma la Vice responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“Procida Capitale della Cultura Italiana nel prossimo anno – sottolinea la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni – sarà anche una grande opportunità per attrarre turismo ed economia in questa perla del Golfo di Napoli ed anche verso Napoli, la Capitale del Sud, territori che, come tutto il Mezzogiorno, necessitano di un forte rilancio e di investimenti infrastrutturali per poter dare vita a sviluppo economico e al lavoro stabile e di qualità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS