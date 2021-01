Furto al convento dei Frati: ladri scappano via con conigli, oche e una pecora

331 Visite

Accade a Teano in una struttura ecclesiastica sulla collina di Sant’Antonio. Durante la notte, alcuni ignoti si sono intrufolati nel convento, forzando i cancelli, per poi fuggire via con conigli, una pecora ed oche. «Faccio i miei più vivi complimenti a chi stasera si è intrufolato nel convento. Davvero non credevo che a Teano ci potessero essere bestie del genere». Questo l’amaro commento di frate Fedele Mattera, responsabile della struttura.













