Mugnano. “Stavo gettando la spazzatura e ho sentito un dolore atroce”. Il racconto di Teresa ferita da scheggia o proiettile

“Mi sento viva per miracolo”. A parlare è Teresa Aruta ricoverata all’ospedale Cardarelli, dopo essere stata colpita, ancora non si sa, se da un proiettile o dalla scheggia di un botto di Capodanno. La donna, 52 anni, si trovava vicino all’uscio della casa della mamma, a Mugnano, quando è stata ferita dal colpo che le è stato conficcato tra l’orbita dell’occhio destro e il naso. Oggi è prevista la consulenza degli esperti di chirurgia maxillo-facciale del Cardarelli e, molto probabilmente, potrà essere fissata anche la data per l’operazione che per la sua estrazione potrà chiarire se potrebbe erre un proiettile o meno. Riportiamo il racconto della signora: “Era trascorsa circa un’ora dalla mezzanotte. Mi trovavo appena fuori dalla porta di casa per lasciare il sacchetto dell’immondizia davanti un piccolo cancelletto che precede l’ingresso alla nostra abitazione, al piano terra di una stradina privata, a Mugnano. Ricordo di essermi abbassata per poggiare i rifiuti a terra e, in quell’istante, ho sentito qualcosa che mi sfiorava il volto, come fosse stato uno spostamento d’aria improvviso. Ho capito che qualcosa mi aveva colpito, ma non ero in grado di comprendere come e dove. Sentivo un dolore atroce. Mi sono toccata il viso ed ero piena di sangue, ne perdevo così tanto che in poco tempo si era creata una pozza a terra. Ho gridato, la prima a soccorrermi è stata mia sorella”. La donna continua il suo racconto dicendo: “Avevamo voglia di trascorrere insieme le festività e stare tranquilli. Io abito a Roma e mia mamma soffre molto della mia lontananza ora che ci sono le limitazioni Covid. Per questo, con mio marito, avevo deciso di venire a trascorrere le feste qui a Mugnano con i miei parenti”.

Poi conclude: “Ora mi sento meglio e mi auguro proprio che non sia stato un proiettile. Non voglio crederci, ma se così fosse trovo assurdo che si possa sparare un colpo di pistola per festeggiare Capodanno. Sarei potuta morire. Non è accettabile. Per la verità mi sono anche meravigliata perché, nella mia famiglia ma anche tra chi vive nei dintorni, non c’è questa usanza, si qualche fuoco ma niente di più. E invece si sentivano botti a ripetizione, ma che io sappia nessun vicino ha sparato colpi d’arma da fuoco, non è mai successo che qualcuno usasse una pistola per festeggiare”.













