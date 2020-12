Anche la Boschi le canta a Conte: “Se non vanno bene le nostre proposte, pronti ad andare all’opposizione”

25 Visite

La renziana Maria Elena Boschi sbatte in faccia a Giuseppe Conte la crisi di governo. Intervistata da Avvenire, la deputata di Italia Viva conferma, dopo il vertice movimentato sul Recovery Plan, come “sui pinti fondamentali la distanza” tra premier e IV “resta tanta”. “Se a Conte stanno a cuore le nostre idee ce lo farà sapere. Se viceversa ha già i responsabili su cui contare gli auguriamo buon lavoro e lavoreremo in modo costruttivo dall’opposizione“, sottolinea polemicamente l’ex ministra delle Riforme.













