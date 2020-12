Covid, da giovedì vaccini al Cotugno di Napoli: Ascierto tra i primi

80 Visite

All’ospedale Cotugno di Napoli prenderà il via giovedì la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. A ricevere le prime dosi saranno gli operatori sanitari dell’ospedale dei Colli (Cotugno, Monaldi e Cto) e dell’istituto tumori Pascale. Tra i vaccinati ci sarà anche Paolo Ascierto, l’oncologo napoletano inserito di recente nella lista dei più influenti del mondo, anche dopo il lavoro sul Tocilizumab come terapia per il coronavirus.













