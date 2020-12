Sexcetera. Il sesso dopo un litigio? Ecco cosa ne pensano gli esperti

134 Visite

Si chiama sesso riparatore: durante o subito dopo una discussione accesa arriva quell’improvvisa voglia di direzionare le energie impiegate nel litigio sul sesso. Magari senza neanche essere arrivati a un chiarimento. “Il sesso dopo un litigio è sbagliatissimo e a volte è anche disfunzionale – spiega la dottoressa Randone – Il talamo funge da amplificatore delle emozioni, sia negative che positive”. E se si fa l’amore subito dopo un litigio, quando si è ancora collerici e senza aver chiarito nel profondo il motivo della discussione il rischio è che quel carico emotivo si trasferisca sotto le lenzuola. “E potrà succedere che le donne non riescano a raggiungere l’orgasmo se troppo arrabbiate, frustrate o deluse. Mentre negli uomini dove magari già sussiste un progresso di ansia da prestazione o eiaculazione precoce, potrebbe ripresentarsi questo scenario”. Anche se di grande effetto il sesso riparatore è tutt’altro che risolutivo: “Il mio consiglio è risolvere fuori dalla stanza da letto e poi fare l’amore. Molte coppie usano il sesso proprio per evitare di elaborare il conflitto, ma non è né utile, né terapeutico”.













