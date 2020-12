Oroscopo: i segni favoriti dalle stelle in questo giovedì 24 dicembre 2020

140 Visite

Scopriamolo insieme grazie alle previsioni di Paolo Fox trasmesse su ‘Radio Lattemiele’.

Siamo arrivati a giovedì e per molti oggi si festeggerà come da tradizione la Vigilia di Natale, anteprima del 25 dicembre. Certo, sarà una Vigilia molto diversa da quella degli scorsi anni: tutti noi stiamo affrontando un periodo delicato per via della pandemia mondiale. Ma il consiglio per tutti è di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi e per un po’ di sano relax! Vediamo dunque quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo giovedì 24 dicembre 2020.

Ariete. Oroscopo tranquillo: è arrivato il momento di recuperare i sentimenti e di chiarirsi con una persona. Le prime due settimane del mese sono stati difficili, soprattutto per le coppie che si sono vissute poco. Ma non temere: il 2021 sarà un anno di svolta e di rinascita!

Toro. Occhio al livello economico in questa Vigilia: potresti spendere un pò troppo, cerca di essere parsimonioso. Il 2021, però, sarà un anno buono per gli investimenti: datti da fare perché finalmente potrai fare quello che desideri da tempo!

Gemelli. Oggi sei un pò stanco e anche annoiato. Cerca di riguardarti e di ritagliare un pò di tempo per te stesso: hai bisogno di relax!

Cancro. Non devi allontanarti dalla strada delle emozioni più vere. Mantieni la calma e tutto andrà per il verso giusto: cerca solo di non esagerare anche sul lavoro. Ti stai mettendo contro qualcuno e questa non sembra la scelta giusta!

Leone. Cielo buono, sia oggi che domani: le stelle sono con te e magari arriverà un bel regalo. Tu hai tanta voglia di amare e di lasciarti andare alle passioni, ma è anche vero che hai delle tensioni e situazioni di gelosia da gestire e chiarire subito!

Vergine. Vigilia e Natale dove fare massima attenzione: frequenta le persone che senti più vicine, evita i conflitti e le polemiche inutili. Non ne vale la pena discutere per motivi futili. Mantieni la calma e sii paziente!

Bilancia. Dimentica le tensioni avute per lavoro: il settore professionale è molto difficile da gestire ultimamente. Ma non temere e non demoralizzarti: ci sono cambiamenti in vista. Non pensare troppo al futuro, questo ti crea ansie inutili!

Scorpione. Molti di voi si sentono sempre stanchi e queste giornate partono sottotono. Meno bene la Vigilia, più interessante il Natale. Quando devi fare tante cose spesso ti riduci all’ultimo e questo può portare ansia e confusione, ma è solo una cosa momentanea!

Sagittario. Sarà un Natale interessante. Buone notizie anche per l’amore: hai voglia di innamorarti e di relazionarti con gli altri!

Capricorno. Stelle importanti e cielo promettere per l’amore: hai voglia di recuperare il tempo perduto e se c’è stata una crisi si potrà risolvere. Sul piano professionale stai vivendo un periodo non facile, ma sei comunque protetto!

Acquario. Le stelle aiutano chi vuole riscoprire l’amore, favoriti i nuovi incontri. Anche le amicizie tornano protagoniste.

Pesci. Cerca di trascorrere con serenità queste giornate di festa e non pensare troppo al passato. Potrà riaffiorare una cerca malinconia, ma non esagerare!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS