Juve-Napoli si rigiocherà: accolto il ricorso del Napoli

Accolto il ricorso del Napoli. La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato totalmente il provvedimento del Giudice Sportivo (confermato in Appello): tolti sia la sconfitta per 3-0 a tavolino, sia il punto di penalizzazione ai partenopei, disposta la disputa del match contro la Juventus che il 4 ottobre scorso non si giocò per la mancata presentazione degli azzurri a Torino. Cosa cambia in classifica: i bianconeri perdono 3 punti e passano da 27 a 24, affiancati alla Roma e allo stesso Napoli.













