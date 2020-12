Al Centro Remiero di Lago Patria consegna chiavi sede Vigili del Fuoco Giugliano, Micillo (M5S): “Momento storico per Giugliano e Territorio”

386 Visite

Il 23 dicembre alle ore 7:30 (mattina) presso il Centro Remiero di Lago Patria vi sarà la consegna delle chiavi della sede provvisoria del Distaccamento VVF Giugliano in Campania.

Quello di domani rappresenta un momento storico importantissimo. Sarà sancita di fatto la presenza sul territorio dell’importante presidio strategico per la lotta ai roghi tossici. A questo passaggio seguirà l’apertura prevista per il prossimo gennaio.

Saranno presenti il deputato del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo, la senatrice Maria Domenica Castellone, il Direttore regionale Vigili del Fuoco Marco Ghimenti, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Napoli Ennio Aquilino, il Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, Assessore alla Terra dei Fuochi Tonia Limatola, il Comandante della Polizia Municipale Maria Rosaria Petrillo e i Consiglieri comunali.

“Abbiamo dato risposta in tempi rapidi all’esigenza di avere un presidio militare nella nostra città e concretizzare l’offensiva ai roghi da parte di quest’amministrazione. In poche settimane abbiamo assegnato una delega ad hoc, varato una delibera di giunta per la Caserma dei vigili del fuoco e reso subito disponibili i locali – dice il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi – E a breve installeremo anche le nuove videocamere della Prefettura”.

“Un momento storico per Giugliano e per tutto il territorio. Domani saranno consegnate al Comandante Aquilino le chiavi della sede provvisoria dei Vigili del Fuoco allestita nel Centro Remiero di Lago Patria. Il personale resterà lì in attesa della sede definitiva accanto alla Guardia di Finanza. Il territorio ha aspettato oltre 30 anni per il presidio ed ora è realtà. Un balzo in avanti per la lotta contro i roghi”. Così il deputato M5S Salvatore Micillo, componente della commissione Ambiente alla Camera dei Deputati













