Bacoli, Della Ragione: “Al via ai lavori per illuminare la Villa Comunale”

135 Visite

Sono partiti i lavori per illuminare la villa comunale di Bacoli. Saranno sostituiti più di 120 corpi illuminanti, con lampade a basso consumo. Ciò ci permetterà di tornare a far splendere uno dei luoghi pubblici più vissuti della città. Polmone verde affacciato sul lago Miseno, da anni ridotto di notte all’oscurità. Inoltre con questo cantiere, grazie ai fondi ottenuti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, implementeremo il risparmio energetico. In mattinata, si è anche svolto un nuovo sopralluogo per allestire nuovi pali della pubblica illuminazione su via Cuma ed alla pista di pattinaggio. C’è ancora tanto da fare. Insieme, lo facciamo. Un passo alla volta. Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS