Abbiamo ottenuto un finanziamento di 100mila euro per poter realizzare un parco urbano su di un bene confiscato alla camorra.

Una grande occasione di rilancio e crescita per la Città, in una zona dove in questo modo recuperiamo spazi sottratti alla Camorra e offriremo servizi di cui potrà godere l’intera comunità. Così, il sindaco di Casoria Raffaele Bene.