La fine del governo Conte è sempre più vicina. Non si tratta di rimpasto, Renzi (e non solo) punta alla sostituzione del premier

Dopo la Befana, Renzi aprirà ufficialmente la crisi di governo. In quei giorni arriveranno le dimissioni delle ministre di Italia dei Valori. Ormai tutti lo danno per scontato: l’ex premier fa sul serio. L’obiettivo non è tanto il rimpasto, ma la sostituzione dell’avvocato del “popolo”.

Conte, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha davanti oscuri presagi da cui potrebbe venir fuori un rimpasto (che ora non esclude più) o un Conte ter, sempre che il perimetro della maggioranza — con crisi aperta e subito chiusa a seguito di un cambio negli assetti dell’esecutivo — rimanga lo stesso, col peso specifico di Italia viva che a quel punto sarebbe accresciuto rispetto a oggi. Ma una dichiarazione di Andrea Orlando di ieri, che indicava «le urne» come diretta conseguenza di una crisi della Befana, ha avuto l’effetto di inserire tra le preoccupazioni del Palazzo anche quella sulla reazione del secondo partito di maggioranza. Il ministro Enzo Amendola, che lavora giorno e notte per confezionare Recovery plan, durante un faccia a faccia col premier ha spiegato che «non possiamo più dare nulla per scontato». Traduzione: Zingaretti potrebbe cogliere la palla al balzo e spingere per le elezioni anticipate. È come una partita a Shangai, insomma, dove ciascuno deve muovere le proprie bacchette senza toccare quelle degli altri. «Con la possibilità che, invece di un governo Conte con una maggioranza diversa», diceva giorni fa Renzi, «spunti fuori un governo tecnico guidato da Draghi o chi per lui…».













