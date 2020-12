Lega Campania, Salvini affiderà a Grant le chiavi del partito. A Napoli invece la gestione è nelle mani di Nappi

Le chiavi della Lega in Campania passeranno nelle mani di Valentino Grant, europarlamentare del territorio. Nicola Molteni, il commissario inviato un anno fa da Salvini, lascerà l’incarico nei prossimi giorni. L’obiettivo del Carroccio è il radicamento territoriale e l’ampliamento del consenso elettorale in vista delle elezioni che si terranno a Napoli e in altri comuni.

Grant da un lato, dunque, e Severino Nappi dall’altro in qualità di coordinatore cittadino. Ieri 17 consiglieri municipali hanno aderito al progetto Lega. Molto c’è da fare, però, nei comuni medio-piccoli, dove la Lega – a parte qualche caso – non si è mai radicata bene e dove, soprattutto, manca della necessaria organizzazione e in qualche caso una ferrea volontà di lottare contro i potentati del centrosinistra.