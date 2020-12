CASO (M5S): “ANCHE MARANO INCLUSA NEL FONDO DA 20 MILIONI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE SCOLASTICA’

274 Visite

“Buone notizie arrivano dal Ministero dell’Ambiente che ha stanziato 20 milioni da destinare a progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. Un provvedimento che riguarda anche il Comune di Marano”, così in una nota il deputato Andrea Caso del MoVimento 5 Stelle.

“Le risorse saranno disponibili per gli scuolabus delle scuole dell’infanzia ed elementari comunali e statali. Una misura importante che va nella direzione di una promozione continua e organica della mobilità sostenibile, con particolare attenzione a mezzi a basso impatto per la qualità dell’aria, soprattutto per i trasporti frequenti tra i quali, appunto, quelli tra casa e scuola” spiega CASO, componente delle Commissioni Finanze e Antimafia.

PROGETTI FINANZIABILI. “Inoltre, nel Comune di Marano potranno essere finanziati progetti di promozione di trasporto scolastico sostenibile, realizzare punti di ricarica con colonnine elettriche, acquistare nuovi mezzi e pensiline per gli scuolabus, monitorare i benefici ambientali.

Potranno partecipare alla ripartizione dei fondi i comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e che sono interessati da procedure di infrazione comunitaria che abbiano violato i parametri sulla qualità dell’aria. Un provvedimento che non solo consentirà di risparmiare ma che, rinnovando il parco mezzi più inquinanti, renderà la città di Marano più pulita e sostenibile” conclude il parlamentare pentastellato.













