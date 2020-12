Campania in zona gialla nelle prossime ore. Ma poi scatterà la beffa nazionale

349 Visite

E’ attesa per oggi o domani l’ordinanza del ministro Speranza che lascerà soltanto l’Abruzzo in zona arancione. Sembra altamente probabile che, in base agli ultimi dati relativi a Rt, numero di contagi e ricoveri, Toscana, Campania, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano possano passare in fascia gialla. Ma la beffa è che dopo quattro giorni scatteranno le restrizioni del nuovo Dpcm. Dunque l’Italia si appresta a diventare quasi interamente gialla, ma solo per pochi giorni.“













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS