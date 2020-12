Qualiano, il sindaco: “Una stupenda Poiana è stata avvistata nella zona del Cardinale”

85 Visite

La Poiana è un uccello rapace della famiglia Accipitridae. Il suo areale copre la maggior parte dell'Europa e si estende in Asia. Vive in tutte le zone tranne che in quelle più fredde. Preferisce i boschi e caccia in territori aperti. Le sue prede sono generalmente insetti e piccoli roditori.