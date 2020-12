Marano, svelato il mistero sulla mancata accensione delle luci al cimitero: un problema di poche migliaia di euro ma il Comune nicchia

304 Visite

Svelato l’arcano sulla mancata accensione delle luci al cimitero di via Vallesana. Naturalmente le notizie non sono state fornite dall’ente comunale. La storia è molto semplice: l’azienda che da anni (almeno5-6) fornisce gratuitamente l’energia al Comune in quelle parti del cimitero ha deciso di sospendere l’erogazione. La ditta avrebbe più volte tentato di formalizzare l’accordo con l’ente, ma ad oggi non avrebbe ottenuto alcuna risposta. Il Comune potrebbe, per ovviare al problema, installare un proprio contatore e pagare direttamente il gestore della fornitura elettrica. Potrebbe, inoltre, pubblicare un avviso pubblico per affidare il servizio ad un’azienda o trovare un accordo (mediante stipula di un contratto o integrazione a quello attuale, se ciò è consentito dalle leggi vigenti) con quella che fino a un mese fa glielo regalava. Si tratta, in soldoni, di una problematica di pochissime migliaia di euro all’anno. Al municipio, tuttavia, non avrebbero ancora deciso sul da farsi. E intanto centinaia di cittadini ne patiscono i disagi.













