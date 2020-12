La voce del cittadino. Contattare il Comune di Marano? “E’ un’impresa titanica, provare per credere”

660 Visite

Gentile direttore, voglio segnalare l’impossibilità di contattare il comune di Marano telefonicamente.

Da l’altra mattina (14/12) ad oggi ho continuamente telefonato al comune di Marano (dalle 9 alle 13) ufficio acquedotto (dove si può accedere solo per appuntamento per motivi di Covid), telefono 0815769348 (come riportato sul sito ufficiale del Comune) per fissare un appuntamento.

Dopo aver squillato varie volte parte il disco un operatore vi risponderà appena possibile…e dopo 5-10 minuti di continue ripetizioni cade la linea. Oppure mentre bussa qualcuno alza la cornetta (si sentono rumori ambientali) e subito riattacca facendo perdere la telefonata.

Allora ho provato con il centralino 081 5769111; con i vigili urbani 0815769501; con l’ufficio tecnico 0815769401 sempre con gli stessi risultati di cui sopra.

Provare per credere

Buon lavoro

Mario













