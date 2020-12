Clan Mascitelli, ecco i nomi degli arrestati

199 Visite

Cammora, 22 arresti tra Giugliano, Pomigliano, la zona vesuviana e altri comuni.

Questi i destinatari del provvedimento: 1. ARUTA Raffaele (Lello), 25 anni, affiliato, nipote di Mascitelli Bruno O’Canotto; forniva il proprio costante contributo alla stabilità ed operatività dell’associazione;

2. BAIA Vincenzo (Ketchup) 30, anni, affiliato, incaricato dell’approvvigionamento dello stupefacente e della raccolta dei relativi proventi nelle varie piazze di spaccio;

3. CASTALDO Nicola (O’Foggiano) 35 anni, affiliato, pusher;

4. CICCARELLI Danilo (Ninnillo O’Chiatto) 36 anni, quale partecipe e braccio armato del sodalizio criminoso, con compiti di riscossione dei proventi illeciti;

5. CIPOLLETTA Beniamino (Mino Barbtella) 24 anni, quale organizzatore e braccio armato del sodalizio, cooperando per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti;

6. CIPOLLETTA Gennaro (Linotto) 50 anni, affiliato, cooperando per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti, manteneva i contatti funzionali per il rifornimento e la relativa distribuzione ;

7. CONTE Patrizio (Pompiere) 57 anni, affiliato, pusher;

8. D’AMBROSIO Carmine (Pollicino) 44 anni, affiliato cooperando per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti, manteneva i contatti funzionali per il rifornimento e la distribuzione ;

9. D’AMBROSIO Giuseppe (o’ Cacaglio), 48 anni, quale promotore, organizzatore sul territorio di Castello di Cisterna dell’attività organizzativa e direttiva dedicata al traffico di sostanze stupefacenti;

10. D’AMBROSIO Salvatore (O’Stuort) 51 anni, affiliato, cooperava per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti, mantenendo i contatti funzionali per il rifornimento e la distribuzione;

11. DELLO IACONO Vincenzo (Auciello – Dragulill – Pipistrello) 40 anni, affiliato, pusher;

12. GRANATA Gianluca (Luchetto) 44 anni, quale organizzatore del sodalizio criminoso, operando in stretto rapporto con i vertici del sodalizio criminale;

13. MASCITELLI Bruno (Canotto) 56 anni, promotore e capo del sodalizio;

14. OREFICE Gennaro (Genny) 40 anni, affiliato, pusher;

15. PANICO Vincenzo (Mezzacomare) 37 anni, affiliato, pusher;

16. REA Pasquale (Mezzanotte) 55 anni, affiliato, pusher;

17. RESCIGNO Raffaele (Zi’ Lello) 54 anni, affiliato cooperando per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti, manteneva i contatti funzionali per il rifornimento e la distribuzione;

18. RICCIARDI Teresa (Zi’ Teresa) 43 anni, organizzatrice del sodalizio criminoso operava quale elemento di spicco con i vertici per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti, per il rifornimento e la successiva distribuzione presso le varie piazze di spaccio dislocate in Pomigliano d’Arco;

19. RIZZO Salvatore (Tore Pannulino) 49 anni, affiliato, pusher;

20. TRANCHESE Antonio 34 anni, affiliato, pusher;

21. VIVO Ivan (Maruzziello) 24 anni, affiliato, incaricato dell’approvvigionamento dello stupefacente e della raccolta dei relativi proventi nelle varie piazze di spaccio;

22. ZINNO Salvatore 38 anni, affiliato, cooperando per l’approvvigionamento e lo smercio degli stupefacenti, manteneva i contatti funzionali per il rifornimento e la distribuzione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS